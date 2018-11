Nagold Wem gehört Minischwein Lotte?

Nagold/Altensteig-Überberg. Die Geschichte, wie Lotte auf den Hof der Calmbachs kam, ist schon recht außergewöhnlich für so ein Schwein. Die Sau spazierte am Sonntagmorgen auf dem Wolfsberg in Nagold umher. Die Polizei wollte das herrenlose Tier einfangen, hatte aber keine geeignete Transportmöglichkeit und alarmierte daher den Tierschutzverein Oberes Nagoldtal.

Sandra Calmbach ist seit zweieinhalb Jahren Mitglied im Tierschutzverein und nimmt auf ihrem Hof in Überberg vorübergehend das ein oder andere Tier auf, bis sich ein Besitzer gefunden hat. Da es im Kreis Calw kein Tierheim gibt, werden die Fundtiere – insbesondere so außergewöhnliche wie ein Schwein – auf Mitglieder des Tierschutzvereins verteilt, die die Möglichkeit haben, sich um Tiere zu kümmern.

Vor kurzem kleine Ferkel geboren