Nagold Weiterbilden ja – doch wie?

Nagold. "Lebenslanges Lernen ist das Gebot der Stunde – und die Möglichkeiten, sich weiterzubilden, sind zahlreich. Doch oft sind ein Überblick und Erfahrungen aus erster Hand gefragt. Um Orientierung zu bieten, lädt die IHK Nordschwarzwald erstmals zusammen mit der Kontaktstelle Frau & Beruf Nordschwarzwald zu einem kostenlosen großen Info-Abend ein", so Carl Christian Hirsch, Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Nagold. Ob direkt im Anschluss an die Ausbildung oder nach mehreren Jahren Berufspraxis, ob nach Familienphasen, zum Wiedereinstieg in den Beruf oder zur Neuorientierung: Weiterbildungsinteressenten erwartet ein spannendes Programm.