Nagold Weihnachtsmarkt in Gündringen mit familiärem Charakter

"Das ist der einzige Weihnachtsmarkt in der Region mit Schnee", erklärte Ortsvorsteher Gregor Carl mit Blick auf die leichten Schneefälle in der Nacht zuvor. Besonders freut er sich aber darüber, dass beim Gündringer Weihnachtsmarkt "alle an einem Strang ziehen" – vom Ortschaftsrat über die Feuerwehr, die Vereine und Kirchen oder den örtlichen Kindergarten.

Erlös zu gleichen Teilen

Von allen Beteiligten wurden die städtischen Weihnachtsmarkt-Stände zusammen aufgebaut. Auch die Verteilung des Erlöses ist eine Gündringer Spezialität. So fließt das Geld in einen Topf und wird zu gleichen Teilen an die teilnehmenden Gruppen ausgeschüttet.