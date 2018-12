Nagold Weihnachtslieder erklingen im neuen Gewand

Ton-Art Nagold singt in den diesjährigen Konzerten bekannte Weihnachtslieder. Alte Sätze werden in eigenen Arrangements miteinander verbunden, Chorsätze zeitgenössischer Komponisten lassen die Lieder neu erscheinen. Das Ensemble singt aber auch moderne Vokalmusik in Swing und Jazz zum Freudenfest. Das aus acht Frauen bestehende Ensemble hat sich zum Ziel gesetzt, die schönsten Weihnachtslieder in neues Licht zu tauchen und die Zuhörer in die Weihnachtsstimmung hineinzunehmen. Lieder zum Mitsingen und Texte zur Einstimmung lassen Familienkonzerte entstehen.

In diesem Jahr wird das Ensemble wieder von Nico Lutz (Piano), Valentin Burrer (Bass) und Johannes Breitling (Schlagzeug) begleitet. Die musikalische Leitung hat Thomas Breitling.

Der Eintritt für die Konzerte ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.