Nagold Weihnachtliche Stimmung

Nagold. Das Weihnachtskonzert der Nagolder Musikschüler gehört seit Jahrzehnten in den Veranstaltungskalender der Klinik, und wie der Direktor Benjamin Stollreiter vermerkte, fand das jüngste Schülervorspiel sogar auf den Tag genau nach dem Vorjährigen statt. In seiner kurzen Begrüßung erläuterte Stollreiter auch die aktuellen Baumaßnahmen im und ums Klinikgebäude, dann lauschte er der Musik zusammen mit anderen Gästen zu.

Die weihnachtliche Stimmung kam mit dem gemeinsam gesungenen "Macht hoch die Tür" auf und die kesse Aufführung des "Santa Claus" vom Saxophon-Quartett mit Nicolas Bubser, Berenike Bender, Juliane Neumann und David Brym löste ein Lächeln auf vielen Gesichtern aus.

In der Vielfalt der Instrumente überwogen diesmal die Querflöten, deren musikalische Offensive Anna Schittenhelm und Karolina Speer am Klavier mit zwei anmutigen Stücken auswendig begannen. Weil die Musikschul-Pädagogen großen Wert auf das gemeinsame Musizieren nach dem Motto "Früh übt sich" legen, traten auch Yonka Mierendorf mit Marie-Christin Lißek in einem anspruchsvollen Scherzo zusammen auf, ihnen folgte das Duo Paula Märker/Anna Kwiring und sie gingen das heikle Zusammenspiel resolut an.