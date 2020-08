Nagold Waldparkplatz wird zur Müllhalde

Nagold-Schietingen - Säcke voller Kleidung und Windeln, Matratzen, Bettwäsche. Die Liste mit Dingen, die auf dem Waldparkplatz auf der Straße nach Haiterbach abgeladen werden, ließe sich verlängern. "Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es mehr geworden", sagt Schietingens Ortsvorsteher Thomas Reimer. "Im Juni waren es sechs Meldungen, die wir an den Landkreis weitergeleitet haben, da die Container in deren Bereich gehören", so Reimer weiter.