Nagold Vorerst doch kein Beitritt zu Calw

Altensteig. Der Grund liegt in der aktuell nicht ausreichende Personalausstattung, um weitere Gemeinden aufzunehmen, so heißt es auch in einem Schreiben des Calwer Oberbürgermeisters Florian Kling an die Stadt Altensteig. Aus diesem geht hervor, dass die Bereitschaft zur Aufnahme weiterer Kommunen zu einem späteren Zeitpunkt weiterhin gegeben sei.