Nagold Vor allem im Norden wenig Parkraum

Daniel Steinrode (SPD) kündigte an, dass seine Fraktion in Sachen OHG-Tiefgarage nicht geschlossen abstimmen werde, da doch unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Er selbst begrüßte das Vorhaben. "Ich persönlich finde es wichtig, dass wir in der Stadt mehr Parkplätze haben, vor allem für unsere Besucher aus den nördlichen Städten und Gemeinden wie Calw oder Wildberg." Steinrode betonte allerdings, dass auch Bedarf an oberirdischem Parkraum bestehe.

Helmut Raaf (CDU) pflichtete Steinrode in diesem Punkt bei: "Wir brauchen oberirdische Parkplätze schon allein für die Einzelhändler", so Raaf. Zudem merkte er an, dass vor allem Frauen sich in Tiefgaragen nicht sicher fühlten. Der OB meinte zu diesem Punkt, dass man hier keinen Klischees hinterher rennen dürfe, denn schließlich sei die Tiefgarage Traube das meist genutzte Parkhaus der Stadt. Gleichwohl: "Wir können das machen, was machbar ist", so der OB.

Zustimmung trotz Gegenstimme

Siegrid Plaschke (FWV) fasste die Diskussion zusammen: "Wir brauchen sowohl Radwege als auch Parkhäuser." Denn die Stadt sei gewachsen und vor allem im Norden der Stadt herrsche ein Parkplatzmangel. "Es ist wenig besucherfreundlich, wenn Gäste in der Waldachpassage parken und dann durch die ganze Innenstadt müssen."

Der Technische Ausschuss stimmte der Vergabe der Ingenieurleistungen für die Erweiterung der OHG-Tiefgarage an das Büro Lagger-Renz aus Rohrdorf letztendlich zu. Eine Gegenstimme sowie eine Enthaltung stehen diesem Ergebnis gegenüber. Über die Haushaltsmittel berät der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag.