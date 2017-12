Nagold Von Vertrauen und Verlässlichkeit

Nagold. Helmut Raaf hat seine Analyse der Situation im deutschen, im baden-württembergischen Einzelhandel in ein dickes Vortragsmanuskript gegossen. Eine Kopie davon drückt er manchem in die Hand, der Multiplikator seiner Ideen sein könnte. Und er trägt den Inhalt überall auch persönlich vor, wo man ihn lässt – hier in Nagold, aber auch in vielen anderen Städten im Land. Irgendwie ein Getriebener.

Das Szenario, das Raaf in seinem leidenschaftlichen Plädoyer für den stationären Handel entwirft: Im Jahr 2016 machte der Online-Handel hierzulande 44 Milliarden Euro Umsatz – bei 483 Milliarden Euro Gesamtumsatz des Handels. Keine zehn Prozent, aber mit gewaltigen Wachstumsraten. Die längst begonnen haben, die Innenstädte nicht nur der kleinen Städte massiv umzuwälzen. Aber die regionalen Händler können dagegen halten – "mit den richtigen Strategien": durch das Schaffen von Erlebnisräumen, mit dem "Bespielen der Bühne Innenstadt". Mit der Umsetzung neuer Handelskonzepte. Mit dem Wuchern des wichtigsten Kapitals, das stationärer Handel gegenüber der Konkurrenz aus dem Netz hat: Vertrauen. Denn: "Vertrauen ist nicht digitalisierbar."

Helmut Raafs Blick auf Gegenwart und Zukunft fußt auf dem Wissen einer langen Geschichte. "Der Name Raaf ist der älteste überlieferte in Nagold", erzählt er beim Gespräch in seinem Büro – über den Dächern der Stadt. Bis ins Jahr 1373 lässt sich die Geschichte der Familie und des Namens hier zurückverfolgen. Tritt Raaf aus seinem Büro raus auf die Dachterrasse seines Anwesens mitten im Herzen der Stadt, hat er den Blick auf die Stadt. Das Oval der beruhigten Innenstadt mit seinen noch vielen Handelshäusern – "in Familienbesitz!" – sei der Glücksfall der Stadt. Gerade die vielen Textil-Geschäfte "jenseits der üblichen Größe". Echte Flaggschiffe. "Und immer im eigenen Gebäude": gut ausgebaut, gepflegt. Aber trotzdem im schweren Fahrwasser. "Das Jahr 2016 zum Beispiel war extrem schwierig – für Textil und Schuhe in Nagold."