Nagold Von "Hasfressern" und "Musfressern"

Das lautstarke Üben der Truppe zieht neugierige Blicke von Passanten auf sich. Einmal will sich ein Hund scheinbar über Albers Textbuch hermachen. "Keine Angst, der kann nicht lesen", scherzt sein Herrchen und tatsächlich trabt der Hund unverrichteter Dinge weiter.

Dann heißt es wieder volle Konzentration. Anette Heuschling alias Margarethe Hofacker versucht ihren Mann Wilhelm zu beschwichtigen. "Die Frauen sind in unserem Stück zwischen den Fronten und versuchen zwischen ihren Männern zu vermitteln", erklärt sie: "Da kann ich mich ganz gut einfühlen."

Anschließend wird das Urteil gesprochen. Drei Sekunden danach brechen die Schauspieler in Geschrei aus. Wieso wird spätestens die Premiere am Donnerstag, 14. Juni, zeigen. Bis dahin darf man gespannt sein, was sich Regisseurin Alber und ihr Ensemble einfallen lassen.

Der Vorverkauf für das Nagolder Bürgertheater 2018 startet am Samstag, 5. Mai. Vorstellungen sind täglich zwischen dem 14. und 17. Juni, 20. bis 24. Juni und 28. Juni bis 1. Juli. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. An den Sonntagen 24. Juni und 1. Juli bereits um 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet 21 Euro, für Begünstigte 15 Euro. Kinder bis 17 Jahren haben in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt. Abonnenten der städtischen Theaterreihe erhalten 2 Euro Nachlass. Tickets gibt es im Rathaus-Café, Marktstraße 27 oder im Internet unter www.reservix.de.

