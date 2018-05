Nagold Von den Potenzialen der Innenstadt

"Jetzt nutzt der Eigentümer die Chance zu erweitern und zwar so, dass es sich in die Umgebung einfügt", sagte Großmann. Dieses Einfügen könne auch im modernen Stil erfolgen. "Hier im Kernbereich der Innenstadt haben wir jedoch ein Satteldach als Bedingung festgelegt", so der OB. Generell sei diese Stelle eine "wichtige Querspange". "Wir stellen uns hier die Frage, wie kriegen wir die Verbindung zwischen Turm- und Kirchstraße besser hin. Und wie können wir die Kirche besser anbinden?" Denn nicht nur die Privateigentümer können zur Verbesserung des Stadtbilds beitragen. Die Stadt überlege bereits, was sie tun könne. "Wir wollen das dreidimensional anpacken", meinte Großmann und verwies auf Straßenschmuck wie Illumination, Weihnachtssterne oder Fahnen.

Verbesserungspotenzial sieht das Stadtoberhaupt auch am Traube-Center und im Zwingerweg. Das Traube-Center könne Mittel für die energetische Sanierung bekommen. Außerdem könne man sich überlegen, die Einfahrt zur Tiefgarage umzugestalten und etwa zu begrünen. Auf lange Sicht plant die Stadt im Traube-Center das Stadtarchiv einzurichten. "Wir haben Akten, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen", so Großmann. Allerdings seien diese momentan nicht vollständig zu erschließen, da die passenden Räumlichkeiten fehlen. Im Traube-Center sei ein richtiges Stadtarchiv mit Leseraum angedacht "und irgendwann dann auch mal mit einem Stadtarchivar".

Ein positives Beispiel für gelungene Sanierung sei der Gerichtsplatz. "Aber auch hier gibt es noch Potenzial", so Großmann. Um rechtzeitig zur Landesgartenschau fertig zu werden, habe man hier darauf verzichtet, die Bahnhofsstraße im Bereich des Platzes im selben Belag zu pflastern. "Deshalb fahren hier auch die Autos zu schnell durch." Ein angepasster Belag könne das ändern.

Durch Sanierung die Nebenkosten drücken

Der Sanierungsspaziergang führte auch am Leonhard-Center vorbei. Dessen Fassade wurde energetisch saniert. So könne man durch die geförderte Sanierung die Nebenkosten drücken. "Die Öffentlichkeit hat außerdem das Recht, ein Objekt ertragen zu können", sagte Großmann. Fördermittel werden daher auch für gestalterische Maßnahmen gewährt.

So sei die Stadt auch mit Mode Reichert 1850 Nagold im Gespräch. Das hintere Gebäude in der Bahnhofstraße gegenüber der Alten Post könne hochattraktiv erneuert werden, zeigte sich Großmann überzeugt. Etwa hundert Meter weiter Richtung Anker- Areal habe Intersport seine Fassade "toll geöffnet". Wohingegen dm die Scheiben zu mache, was doch gar nicht nötig sei. Schließlich sei der Handel in der Innenstadt auf Korrespondenz zwischen Läden und Straße angewiesen.

"Hier entsteht neuer Stadtraum", sagte Großmann bezüglich des Anker-Neubaus. Aber auch drumherum könne man noch einiges tun. So solle die Ankerbrücke geschliffen werden, die sich bei Hochwasser in ein richtiges Nadelöhr verwandle. "Leider wird es allerdings nicht möglich sein, das Parkhaus an der Waldachpassage nach oben zu erweitern", bedauerte der Oberbürgermeister. Das sei aus bautechnischen Gründen nicht machbar. Dafür stünden die Sponsoren für die Waldachstraße Schlange.

"Sie sehen, die Schritte, die wir gehen können, gehen wir beherzt und mutig", schloss Großmann die Stadtrunde und forderte alle sanierungs-oder verkaufswilligen Eigentümer in der Innenstadt auf: "Kommen Sie ins Rathaus und lassen Sie sich beraten." Ein Beratungsgespräch sei völlig unverbindlich möglich.