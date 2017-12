Nagold Vom Samenkorn zum Schmuckstück

Im Rahmen dieser Ausstellung werden allerdings nicht nur die traditionellen Bräuche thematisiert. Der Weg der Weihnachtsbäume in unser Wohnzimmer ist ebenfalls ein großer Bestandteil. In einer großen Glasvitrine ist ein eher unscheinbares Weihnachtsbäumchen aus Pappe zu sehen. Dabei steckt dahinter die bedeutsame Geschichte, wie die Christbäume zur weihnachtlichen Tradition wurden. "Der Brauch ist ein gesunkenes Kulturgut", erklärt Klar. Früher konnte sich hauptsächlich der Adel einen Christbaum leisten. "Die Soldaten empfanden dies als einen schönen Brauch und brachten diese zu ihren Familien", berichtet die Museumsleiterin. Der ausgestellte Papierbaum wurde den Frontsoldaten im ersten Weltkrieg zugeschickt. "Für mich ist es ein Highlight", schwärmt Klar.

Auch die Produktion der Bäume ist ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Karl Heinz Moser ist mit seinem Unternehmen PlusBaum Samen nicht nur in der Region erfolgreich, sondern gehört zu den größten Samenhändlern in ganz Deutschland. Neben dem Verkauf ist auch die Zucht der Bäume ein wesentlicher Bestandteil. Um die begehrten Samen zu gewinnen, reist er nach Georgien und importiert sie nach Deutschland. Ein Jahresablauf der Produktion seiner Bäume ist in einer Fotodokumentation mit vielen Informationen ausgestellt.

Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 3. Dezember, um 11.15 Uhr sind alle Interessierten eingeladen. Neben Karl-Heinz Moser und Herma Klar wird auch Bürgermeister Hagen Breitling die Gäste begrüßen.