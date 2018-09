Nagold Vom guten Benehmen

Aus diesem Grund absolvierte die Klasse 2BFH2 der zweijährigen Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung der Annemarie-Lindner-Schule Nagold (ALS) ein Knigge-Seminar im Hotel Gasthof Hasen in Herrenberg.

Philipp Fink vom Hotel Hasen führte sachkundig und abwechslungsreich in die Welt des guten Benehmens bei Tisch und darüber hinaus ein. In der Arbeitswelt werde es immer wichtiger, sich bei Geschäftsessen, festlichen Anlässen oder auch "nur" im beruflichen Alltag korrekt zu verhalten. Und auch im privaten Bereich könne man mit guten Manieren punkten.

Beim Drei-Gänge-Menü fand ein reger Austausch über gute Umgangsformen in verschiedenen Situationen statt. Es war währenddessen gar nicht so einfach, über einen längeren Zeitraum gerade zu sitzen oder auch die Hände dort zu lassen, wo sie hingehören, nämlich dezent an den Rand des Tisches.