Sich in der dunklen Jahreszeit hübsch herauszuputzen, ist als Kommune gar nicht so einfach. Doch die Stadt Nagold setzt in diesem Punkt wichtige Akzente. Neben der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt, dem frisch aufgestellten und beleuchteten Christbaum auf dem Vorstadtplatz und der Aktion Weihnachtsbaumswing, hat Nagold auch kräftig in Langzeit-Projekte investiert. Das städtische Wahrzeichen, der Alte Turm, erstrahlt nach umfangreicher Leucht-Sanierung nun wieder im frischen Glanz. Kostenpunkt: 27 000 Euro. Und nach langer Dunkelpause leuchtet noch ein anderes städtisches Objekt, das ebenfalls das Zeug zum Wahrzeichen hat, in frischen Farben. Nach der größeren Sanierung der von Vandalen zerstörten Forstkugel auf dem einstigen Landesgartenschaugelände im Riedbrunnen, leuchtet die Kugel nun auch wieder von LEDs bestrahlt in den buntesten Farben. Fotos: Fritsch