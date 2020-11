Nagold Vollmaringen hilft seit 20 Jahren

Nagold-Vollmaringen. Zum 20. Mal wurde das Fest zu Ehren des Heiligen Martin vom St. Martin-Team in Vollmaringen vorbereitet. Nicht wie in den vergangenen 19 Jahren mit einer Andacht in St. Georg, dem Umzug mit Pferd, Mantel- und Brezelteilung und gemütlichem Beisammensein mit Punsch und Leberkäswecken. Stattdessen gab es einen Martinspfad mit vier Stationen zu entdecken, an welchen schön beleuchtete Fensterbilder die Geschichte des jungen Martin bis zum Bischof erzählten.