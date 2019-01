Nagold Volles Wasserprogramm bei der DLRG

Nagold. Die DLRG Nagold blickt auf bewegte Monate zurück. Mit neuen attraktiven Veranstaltungen habe man im letzten Halbjahr zahlreiche Jugendliche für die Vereins-Aktivitäten gewinnen können. "Alle Aktionen wurden von den Kindern mit Begeisterung angenommen", heißt es in der Pressemitteilung. Zum Beispiel das Zeltlager am Breitenauer See: Dieses Jahr hatte die DLRG sehr begeisterte Teilnehmer. "Wir konnten in diesem Jahr eine Teilnehmerzahl von knapp 80 Kindern verbuchen", so der DLRG-Vorsitzende Thomas Goll. Wobei das ein oder andere Kind auch die Möglichkeit nutzte, ein Rettungsschwimmabzeichen zu erwerben.