Nagold Vier Päckchen Marihuana in der Unterhose

Der Vorfall ereignete sich am 23. April dieses Jahres an einer Tankstelle. Der Angeklagte hatte sich zwölf Gramm des Rauschmittels besorgt und in vier Päckchen verpackt. Entdeckt wurde bei der Kontrolle außerdem ein Joint. "Ich wollte mir etwas Freude gönnen", nannte der Nagolder in der Verhandlung als Beweggrund. Seine Freundin habe ihn verlassen, außerdem sei er arbeitslos und "Corona hat mich gestresst". Was er gemacht habe, sei dumm. An diesem Tag habe er beschlossen, mit dem Kiffen aufzuhören und positiv nach vorne zu blicken. Er habe sich drei Wochen in seinem Zimmer eingeschlossen und einen "kalten Entzug" durchgehalten. Dass der Angeklagte ein langjähriger Drogenkonsument und deswegen vorbestraft ist, geht aus den Eintragungen im Bundeszentralregister hervor.

Wie es mit ihm weitergeht? Wegen einer Arbeit habe er sich bei einer Nagolder Firma beworben, beantwortete der Angeklagte die Frage von Richter Martin Link. Wenn das nicht klappt, könnte er eventuell in der Firma seines Onkels arbeiten, der ihn auch bei seinem langfristigen Plan, eine Paintballanlage in Polen zu eröffnen, finanziell unterstützen wolle. Dort habe er sich bereits diverse Grundstücke angeschaut, die "viel billiger sind als in Deutschland".