Nagold Vier Konzerte an vier verschiedenen Orten und Orgeln

Friedenskirche

In der evangelisch-methodistischen Friedenskirche geht es dann um 17.30 mit Musik für vier Hände und vier Füße weiter, besonders sei hier ein Walzer für Pedal zu vier Füßen erwähnt. Auch hier kann man ein weiteres Instrument neben der Orgel genießen: Leonhard Ammer spielt gemeinsam mit Albrecht Wacker eine Komposition für Posaune und Orgel von Richard Bartmuß.

Stadtkirche

Nach dem letzten Spaziergang zur Stadtkirche wird die Wallfahrerschar dort von Paul Ehrmann erwartet, der bis 2017 Orgelschüler von Eva-Magdalena Ammer war und jetzt im dritten Semester Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Tübingen, studiert. Paul Ehrmann serviert ab 18.15 Uhr Musik von Johann Sebastian Bach, Max Reger und Jehan Alain. Im Anschluss an die Konzerte gibt es einen Ständerling in der Stadtkirche.

Wie immer findet die Orgelwallfahrt als Benefizkonzert statt. In diesem Jahr geht der Erlös an die evangelisch-methodistische Kirche und dort direkt an die Musik. Denn die Kirchenorgel braucht eine Ausreinigung und Überholung.