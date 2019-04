Nagold Viele Neuheiten beim Nagolder Frühling

Wem das alles an kulinarischen Verlockungen noch nicht reicht: Am Veranstaltungs-Samstag wird der regelmäßige Nagolder Wochenmarkt mit seinen Ständen in den Street-Food-Markt integriert – und wird sich (ebenfalls bis zum Veranstaltungsende um 18 Uhr) mit eigenen Sonderaktionen am ganz großen Schmausen in der Nagolder City beteiligen. Was das meint: "Es wird an den Wochenmarktständen überall ›Versucherles‹ geben", schwärmt die City-Managerin schon mal voller Vorfreude – von der Olivenöl-Verkostung bis zum selbst gemachten "Eierlikörchen".

Womit man beim Thema "Fashion" angekommen ist. Unumstrittenes Highlight in diesem Programm-Bereich des "Nagolder Frühlings" wird natürlich die Große Open Air Modenschau sein, die am Veranstaltungs-Sonntag um 12.30 und 16 Uhr in der Marktstraße über den Laufsteg gehen wird – und das ist in diesem Jahr erstmals wortwörtlich gemeint: Denn nicht ebenerdig auf rotem Teppich, wie in den Vorjahren, sondern auf einem 60 Zentimeter hohen, "echten" Laufsteg werden diesmal die insgesamt 50 Models (wieder aus allen Altersgruppen – von Kids bis Senioren) die aktuellen Mode-Trends präsentieren. Motto der Show: "Summertime", wobei der LDT-Student Mert Coskun das Programm aus den von den 15 teilnehmenden Nagolder Geschäften bereitgestellten Exponaten als Semesterarbeit arrangieren wird.

Exponate werden selbst ausprobiert

Beobachtung von Petra Lorenz, Vorsitzende des Nagolder Werberings und selbst Chefin des Modehauses Finkenbeiner: "In den Vorjahren war es tatsächlich so, dass unmittelbar nach Ende der ersten Modenschau am Fest-Sonntag", wenn um 13 Uhr die Geschäfte in der Nagolder Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen (bis 18 Uhr) "die Besucher die Läden der teilnehmenden Mode-Häuser geradezu stürmten, um völlig begeistert die gezeigten Exponate von der Show selbst einmal anzuprobieren". Eine "wirklich ganz einmalige Atmosphäre und Stimmung". Mit einem doch auch ungewöhnlichen Nebeneffekt für Modehaus-Chefin Lorenz: "Früher musste man Mitarbeiter zu einem Extra-Sonntagsdienst schon auch überreden." Beim "Nagolder Frühling" allerdings würden sich zumindest in ihrem Haus "die Kollegen um den Dienst am Sonntag reißen"; die seien dann alle da, "das will keine und keiner verpassen". Denn "das ist eine echt tolle Zeit für Kunden und Mitarbeiter" – es würden viele Fragen gestellt, es gebe eine "inspirierende Neugier" bei den Besuchern. "So macht auch uns das Arbeiten an diesen Tagen richtig viel Spaß!"

Und damit dieser besondere Spaß nicht bereits auf dem Weg in die Nagolder Innenstadt irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, sollte man sich bei der Anreise nicht stressen lassen. "Es stehen auch für den ganz großen Besucher-Ansturm ausreichend Parkplätze zur Verfügung", so City-Managerin Anna Bierig. Am besten grundsätzlich immer dem Parkleitsystem mit dem blauen "P" folgen, womit man zu den bekannten Parkhäusern und Tiefgaragen rund um die Innenstadt geführt werde. Zusätzlich dürfen zum "Nagolder Frühling" auch folgende Parkplätze genutzt werden: der Parkplatz am Berufsschulzentrum, der Häfele-Mitarbeiter-Parkplatz (über die Spitalstraße anzufahren), natürlich der Parkplatz auf dem Teufel-Areal und die Parkplätze entlang und an der Calwer Straße. Allerdings: Während des "Nagolder Frühlings" verkehrt der City-Bus (Linie 500) nicht wie gewohnt am Samstag.