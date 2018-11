Nagold Videothekensterben? Keine Spur

"Wir sind besser als die meisten wissen", sagt Uwe Korsten, Inhaber der Nagolder Videothek "Videotaxi". Seit 1997 gibt es seine Videothek in der Freudenstädter Straße. Nach der Fachhochschulreife hatte Korsten eigentlich studieren wollen. "Aber mein Aushilfsjob in einer Videothek hat mir so viel Spaß gemacht, dass der Inhaber mich fest eingestellt hat." Später eröffnete er dann seine eigene Videothek in Nagold unter dem Namen MC Video. Der Name Videotaxi stammt aus einer Zeit, in der Korsten noch einen Lieferservice für Filme anbot. "Heute sagen wir eigentlich nur noch ›die Videothek‹", erklärt er.

Vor der Konkurrenz durch Streamingdienste hat der 48-Jährige keine Angst. "Man muss mit der Zeit gehen. Darum haben wir auch einen Hermes-Versandservice und Totto Lotto. Das lockt zusätzlich Kunden in den Laden."

Aber die Videothek punktet auch in anderer Hinsicht. "Ich wette, dass Sie in einer Minute vor einem unserer Regale mehr Inspiration finden, als in zehn Minuten am Laptop."