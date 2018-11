Nagold VfL-Handballturnier geht in die fünfte Runde

In diesem Jahr musste ein Vorentscheidungsturnier durchgeführt werden, damit bei dem Turnier in Ebhausen die Spielzeit für die Mannschaften insgesamt nicht zu kurz geriet. Gespielt wurde jeweils in zwei Vierergruppen, die Gruppenersten und die Zweitplatzierten spielten danach im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Es gab wenige Spiele, die wirklich deutlich ausgingen und somit war es bis zum Schluss spannend, welche Schule als Gruppenzweiter ins Halbfinale kommen würde. Im Halbfinale standen die Grundschulen aus Emmingen, Ebhausen sowie die Kernenschule und die Zellerschule.

Ein spannendes Halbfinalspiel zwischen der Zellerschule und Kernen endete knapp mit einem 4:2-Erfolg nach Sieben-Meter-Werfen für die Zellerschule. Letztendlich konnte Emmingen den dritten Platz im kleinen Finale holen.

Im Finale spielte die Zellerschule gegen die Grundschule Ebhausen. Beide Mannschaften waren hochmotiviert und wollten unbedingt gewinnen. Im Endeffekt konnte die Heimmannschaft Ebhausen beim Sieben-Meter-Schießen gewinnen und holte sich somit den Sieg. Doch auch die anderen Klassen mussten nicht enttäuscht sein. "Alle haben eine gute Leistung abgeliefert und bis zum Schluss gekämpft", lobten die Verantwortlichen beim VfL.

Durch den Umbruch bei der Handballabteilung des VfL Nagold mit neu besetzter Führung, haben sich die Aufgaben neu verteilt. Hauptorganisatorin des Grundschulhandballtuniers ist mittlerweile Annette Maser, die selbst beim Turnier von Thorsten Hafner, Markus Renz sowie einigen Jugendspielerinnen vertreten wurde.

Insgesamt zeigten sich alle sehr zufrieden, insbesondere von der Offenheit der Grundschulen gegenüber der Idee und dem Handballsport. Besonders erfreulich war natürlich, dass die Kinder viel Spaß hatten. Und nicht nur die Kinder waren voll dabei, sondern auch die Lehrer zeigten ihre Trainerfähigkeiten.

Da in diesem Jahr wieder einmal alles so gut funktioniert habe, planen die Handballer das Turnier für 2019 nach den Herbstferien wieder fest ein. Außerdem feilt man aktuell an einem weiteren Projekt zur Erweiterung des Grundschulhandballturniers in den nächsten Jahren.

Ziel der Abteilung ist es, dass möglichst viele Kinder den Weg ins Handballtraining finden. Die Trainingszeiten kann man auf der Internetseite der Handballer nachlesen: www.vflnagold-handball.de