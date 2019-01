Nagold Vesperkirche: Nächstenliebe ist hier greifbar

Dem Tisch des Herren sozusagen – egal welchem. Eigentlich sind es sogar exakt 23 Tische hier in der Nagolder Stadtkirche, zeigt Orga-Leiter Reinhard Brehmer, der für die Einteilung der "Mitarbeiter" bei der Essensausgabe zuständig ist. Aus einem Pool von über 230 hoch motivierten Helfern kann er dabei schöpfen, von denen pro Tag "so 50 Personen" im Einsatz sind – unter ihnen an diesem Mittag viele Jugendliche, Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums, die dort ihr Sozialpraktikum ableisten.

Klingt nach Pflicht – ist es aber nicht. "Alle glühen hier für die Vesperkirche", sagt Peter Ammer. Nagolds Kirchenmusikdirektor ist ab diesem Jahr so etwas wie der Pressesprecher der Vesperkirche, wird gleich ein Radio-Interview geben. Er erzählt von den Studenten aus Heidelberg, die mittlerweile jedes Jahr nach Nagold anreisen, um hier dabei zu sein. Oder die Bankerin, die nach einer Turbo-Woche im Job es sich nicht nehmen lässt, an ihrem freien Wochenende die hungrigen Mäuler in der Stadtkirche zu versorgen. "›Das brauche ich einfach‹", zitiert Ammer die Frau. Gleiches sage jener Polizist, der mit der Vesperkirche seine (vielen) Überstunden abfeiert.

"Das hier ist keine bloße Armen-Speisung – jedenfalls nicht in erster Linie"