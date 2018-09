Nagold Verstärkung für die Schulleitung

Nagold. Kühner schätzt an seiner neuen Position vor allem die Verbindung zwischen Verwaltungstätigkeit und Unterricht; denn den Kontakt zu seinen Schülern möchte er keinesfalls missen.

Thomas Kühner war zuvor an der Luise-Büchner-Schule in Freudenstadt tätig, wo er mit Frau und Kind auch weiterhin lebt. An der Annemarie-Lindner-Schule wird er neben seiner Schulleitungstätigkeit die Abteilung Altenpflege sowie die Fachschule für Organisation und Führung leiten. Hier stehen mit der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung ab 2020 große Veränderungen an. Die neue internationale Pflegeklasse sieht Kühner ebenfalls als wichtigen Baustein, den es zu entwickeln gilt.

Doch damit nicht genug. Des Weiteren wird er an der ALS die Fächer Mathematik, Physik und Datenverarbeitung unterrichten. Trotz all diesen Herausforderungen blickt der neue stellvertretende Schulleiter positiv in die Zukunft. Die Arbeit im Schulleitungsteam mache ihm große Freude. Er habe sich bereits gut eingelebt. Den nötigen Ausgleich zur Schule findet Thomas Kühner übrigens auf dem Tennisplatz.