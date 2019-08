Nagold Vermisste Frau ist gefunden

Wie die Polizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage mitteilte, sei die Frau gefunden worden, es gehe ihr gut. Im Rahmen der Suche nach der Vermissten kamen auch Hubschrauber zum Einsatz. Bereits in der Nacht auf Mittwoch flog der Helikopter über Nagold und suchte intensiv nach der Frau. Diese war am Mittwochmorgen noch immer nicht gefunden.

Abermals kam ein Hubschrauber zum Such-Einsatz nach Nagold, ehe die Frau schließlich gefunden wurde.