Nagold Verkehr beeinflusst

Im gleichen Zeitraum wird die Burgstraße gesperrt. Die Ein-und Ausfahrt in die Tiefgarage Burgcenter ist nur bis 8 Uhr und nach 18 Uhr möglich. Das Sicherheitskonzept der Veranstaltung verlangt die Sperrung der Waldachstraße sowie den Zufahrten zur Schmiedgasse und zum Stadtgraben für den kompletten Verkehr. Die Zufahrt zu den privaten Stellplätzen in der Waldachstraße, der Schmiedgasse sowie im Stadtgraben ist daher nicht möglich. Anlieger können Einmal-Ausfahrscheine für die städtischen Parkierungsanlagen an der Info-Theke im Rathaus abholen, damit die Fahrzeuge in den Parkierungsanlagen kostenlos abstellt werden können.

Auch aufgrund der Sperrung der Haiterbacher Straße wird ausdrücklich darauf hingewiesen, den Umleitungsbeschilderungen zu folgen.