Nagold Vergewaltigungs-Prozess: Flüchtlinge vor Gericht

Ein paar Sachen sind unstrittig. Dass es fürchterlich geregnet hat am Abend des Neujahrstags. Dass der Mann nach der in Stuttgart verbrachten Silvesternacht mit der Bahn auf dem Heimweg über Pforzheim war und in Hochdorf hätte umsteigen müssen. Dass er schon vom Bahnhof Nagold-Iselshausen aus mit dem jüngeren der beiden jetzt angeklagten Afghanen in die Flüchtlingsunterkunft marschierte. Der hatte ihm im Zug ein Nachtquartier angeboten. Klar ist auch, dass er in Zimmer 220 die Nacht verbracht hat und am Morgen darauf auf dem Polizeirevier Nagold Anzeige erstattete – wegen Vergewaltigung.

DNA der Beschuldigten lässt sich nach Untersuchung zweifelsfrei nachweisen

Die beiden Männer hatte die ermittelnde Calwer Kripo mit seinen Aussagen und Fotos von der Meldebehörde schnell ermitteln können. Sie kamen schon tags darauf in Haft. Die medizinischen Untersuchungen des 51-Jährigen hatten auch bald bestätigt, dass die Afghanen zweifelsfrei am Geschehen beteiligt waren. Ihre DNA ließ sich noch im Körper des Mannes und an seiner Unterwäsche nachweisen. Allerdings fanden sich im Rektum auch Spermaspuren eines Dritten, den der Mann bei seiner Anzeige zunächst völlig verschwiegen hatte. Erst bei einer zusätzlichen Vernehmung räumte er einen Sexualpartner aus der Stuttgarter Silvesternacht ein. Da hatte er sich mit seinem Fall aber bereits an die Öffentlichkeit gewandt – an den Schwarzwälder Boten.