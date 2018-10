Nagold Verein startet ein Frauenprojekt in Burundi

Nagold. So hatte CDU-Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel – auf dessen Initiative der Verein 2003 gegründet wurde – mit seinem Fraktionskollegen Matern von Marschall einen interessanten Redner mit nach Nagold gebracht. Unter der Überschrift "Wie können wir Afrika helfen, auf eigenen Beinen zu stehen", skizzierte der Obmann des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Bundestag Wege zur Selbsthilfe in Politik und Zivilgesellschaft in Afrika.

"Das Wichtigste für Afrika sind aber Jobs"

Hans-Joachim Fuchtel hatte zuvor deutlich gemacht, dass der Verein bei seinem Vorstandsgremium in besten Händen liege. Dabei fand er es erfreulich, dass die Arbeit der Helfenden Hände in den letzten Jahren erfolgreich weiter entwickelt wurde – und Fuchtel betonte: "Wir brauchen viele Menschen, die etwas tun – und Sie gehören dazu".