Nagold VdK leistet 150 Sozialberatungen

Wie der VdK-Vorsitzende Friedhelm Schneck berichtete, leistete der Nagolder VdK-Ortsverband in diesem Jahr über 150 Sozialberatungen für Mitglieder und Nichtmitglieder. Nicht unerwähnt ließ er in diesem Zusammenhang die Bemühungen des fast 1,9 Millionen Mitglieder zählenden Sozialverbands VdK, die "soziale Spaltung zu stoppen". So müsse die Rente zum Leben reichen und Altersarmut aktiv bekämpft werden – doch auch Behinderung dürfe kein Nachteil sein. Kritisch sehe der VdK zudem die drohenden Verschlechterungen im Schwerbehindertenrecht.

Beeindruckt zeigte sich Oberbürgermeister Jürgen Großmann am Rande der Entlastung von den 150 geleisteten Sozial-Beratungen. Die zeigten, dass der VdK eine wichtige und erfolgreiche Institution sei. In seinem Grußwort wies der OB darauf hin, dass altersgerechtes Wohnen oben auf der Agenda stehe. Doch auch von der Sanierung des Nagolder Krankenhauses würden vor allem ältere Menschen in Nagold und den Stadtteilen profitieren.

Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Bereits seit 25 Jahren hält Friedhelm Schneck dem VdK die Treue, wobei der zudem seit 15 Jahren an der Spitze des Ortsverbandes steht. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Rolf Fessele, Karl Finkenbeiner, Sibylle Kasper-Kegel, Monika Neubig, Klaus Steinbach, Ingrid Volle, Karl Volle und Rolf Volz geehrt.