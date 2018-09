Nagold Urschel-Spenden-Lauf fällt in diesem Jahr aus

Nagold. Die Enttäuschung ist schon grenzenlos: Der diesjährige, 6. Urschel-Spenden-Lauf, der am kommenden Samstag, 22. September, rund um den Stadtpark Kleb stattfinden sollte, ist abgesagt. Zu geringe Anmeldezahlen und das angekündigte schlechte Wetter gaben den Ausschlag.

"Wir sind schon alle sehr traurig und sehr geknickt", umschreibt Initiatorin Anja Corinna Lohr am Telefon die Stimmung im fünfköpfigen Organisations-Team. Am späten Dienstagabend sei die Entscheidung gegen die Durchführung des in den Vorjahren sehr beliebten Benefiz-Laufs gefallen – da lagen dem Planungsteam Anmeldungen von insgesamt gerade einmal 80 Läufern vor. Im Vorjahr waren es immerhin 200. "Und die magische Grenze liegt bei 100 Läufern plus", so Lohr; ab dieser Anzahl von Läufern wären die Fix-Kosten für Mieten und so weiter gedeckt, und es wäre auch noch ein nennenswerter Betrag als Spende übrig. "Mit nur 80 Läufern hätten wir Miese gemacht."

Sich darauf verlassen, dass es vielleicht am Veranstaltungstag noch ausreichend Nachmeldungen geben könnte, dieses Risiko wollte man im Organisations-Team nicht eingehen. Denn auch die Wettervorhersage für das Wochenende sei ja nicht besonders positiv. Und bei schlechtem Wetter am Veranstaltungstag kämen üblicherweise sowieso noch weniger Läufer als gemeldet. "Daher mussten wir sehr, sehr schweren Herzens die Entscheidung fällen, den Urschel-Spenden-Lauf in diesem Jahr abzusagen."