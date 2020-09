Nagold Unbekannter setzt 18 Wachteln aus

Am Mittwoch, 26. August, wurde gegen 21 Uhr ein Mann in der Nähe des Schützenhauses in Hochdorf dabei beobachtet, wie er einen Sack aus dem Auto holte, dort ausschüttete und schnellstens mit dem Auto wieder verschwand. Zeugen vermuteten die Ablagerung illegalen Abfalls, wie es dort schon öfters vorgekommen ist, und schauten nach. Zu ihrem Entsetzen entdeckten sie 18 ausgesetzte lebende Wachteln, die sich dort verstört aneinander drängten.

Die sofort benachrichtigte Polizei half, so viele wie möglich einzufangen. Zwölf Tiere konnten geborgen und in Kameldoc´s Tierfarm in Hochdorf zunächst untergebracht und mit Futter und Wasser versorgt werden.