Nagold Umwelt: Gastronomen verbannen Plastikstrohhalme

Drei Milliarden Plastikstrohhalme landen weltweit täglich im Müll. Zudem enthalte das Plastik Zusatzstoffe, die nachweislich der Gesundheit schaden. Diese wissenschaftlichen Feststellungen schockierten Stephanie Helber, Meeresbiologin aus Haiterbach. Vor ihrer Haustür wollte sie anfangen, das Problem beim Schopf zu packen und wandte sich an den City-Verein.

Bruchsicher und spülmaschinenfest

Die Lösung: Glasstrohhalme sollen die Plastikvariante in den Nagolder Gastronomiebetrieben ersetzen. Ein Berliner Start-up-Unternehmen kreierte die wiederverwertbaren Glashalme namens "Halm" aus bruchfestem Schott-Spezialglas, das auch in Labors verwendet wird. Test-Sets mit vier verschiedenen Strohhalm-Größen wurden im Januar dieses Jahres an die ersten Gastronomiebetriebe verteilt. Die Kosten dafür übernahm Brunhilde Trick, die Tante der Initiatorin.