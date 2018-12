Nagold Üppiger Applaus zur Vorweihnachtszeit

Den Chor-Reigen eröffneten die Gymnasiums-Neulinge unter der Leitung von Volkmar Wißner und während sich in ihren Beiträgen (mit Cello-Unterstützung der Fünftklässlerin Esther Schweikert) eine noch zaghaft sprießende Freude am gemeinsamen Musizieren abzeichnete, kam die Gesangslust bei dem Auftritt der Sechstklässler mit ihrer Lehrerin Christina Wald deutlicher zum Vorschein und jede nächste Sängergruppe bestätigte aufs Neue das hohe Niveau der Musiksparte am OHG.