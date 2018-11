Nagold Über Haushalt ziehen dunkle Wolken auf

Es ist ein imposantes 600-Seiten-Werk geworden, der Haushaltplan für das kommende Jahr der Stadt Nagold. Finanzbürgermeister Hagen Breitling übernahm es im Nagolder Gemeinderat, das druckfrische, umfangreiche Zahlenwerk erstmals den Räten zu präsentieren. Wobei seine Rede zwischen echter Euphorie ob der im Moment zweifellos außergewöhnlich guten Haushaltslage und den trotzdem darin enthaltenen, wachsenden Risiken munter hin und her oszillierte.

"Wir müssen zunehmend vorsichtiger sein"

Zuvor hatte auch Oberbürgermeister Jürgen Großmann in seinem Ausblick auf das Haushaltjahr 2019 von einer zunehmenden "Seitwärtsbewegung" bei der wirtschaftlichen Entwicklung auch der Nagolder Unternehmen gesprochen, heißt: Statt ungezügeltem Wachstum wie die letzten Monate und Jahre, droht durch die wachsenden Unsicherheiten in der Welt – Stichwort Brexit und Handelskriege – eine Konsolidierung der Märkte. "Wir müssen auf jeden Fall zunehmend vorsichtiger sein", was die eigenen Haushaltplanungen angehe, so der OB. Was auch im Hinblick auf den aktuell diskutierten Kreishaushalt gelte: Der aktuelle Nagolder Haushaltsentwurf für 2019 rechnet noch mit einer Kreisumlage von 26 Prozent; gefordert hat der Kreis eine Umlage von 31,8 Prozent. "Da gibt es ein großes Delta", also Unsicherheit, so Großmann, wo der Nagolder Haushalt am Ende auf der Ausgabenseite landen werde.