Nagold Über das Lebensende nachdenken

Nagold. Insgesamt 23 Akteure und Einrichtungen, die sich in Beruf oder Ehrenamt mit dem Thema Sterben oder Lebensende beschäftigen, sind am Samstag, 13. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in der VHS vertreten. An Ständen verteilt im ganzen Haus stehen die Experten, beispielsweise zum Thema Palliativmedizin, Hospiz, Pflege, Lebenshilfe, aber auch zu rechtlichen Fragen beispielsweise zur Patientenverfügung. Der Arbeitskreis "In Würde Sterben" der Urschelstiftung, dem Vertreter verschiedener Sparten angehören, stellt diesen Aktionstag erstmals auf die Beine. "Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sollen wissen, an wen sie sich wenden können", so Angela Anding, Leiterin der Volkshochschule Oberes Nagoldtal. "Wir wollen möglichst viele Kooperationspartner an einen Tisch beziehungsweise in ein Haus bringen, die kompakt die Facetten des Lebens und Sterbens in Würde aufgreifen", so Anding weiter.

Die Menschen an den Ständen seien Profis im Umgang mit diesem sensiblen Thema, betont Monika Wehrstein, Vorsitzende der ambulanten Hospizgruppe Nagold und genauso wie Jutta Benz engagiert für den Neubau eines stationären Hospiz in Nagold. "Wir gehen auf niemanden zu, sondern warten, dass die Leute Kontakt suchen", so Wehrstein und stellt klar, dass es keinerlei Verpflichtungen an diesem Tag gibt, jeder könne kommen und gehen wann er möchte.

Vor Ort könne man auch gegebenenfalls separate Termine ausmachen, falls einem aufgrund der persönlichen Lage am 13. Oktober nicht nach Reden zumute ist. "Man kann völlig ungezwungen hinkommen und auch einfach nur spicken", erklärt Jutta Benz. Hauptsache ist, dass man sich überhaupt Gedanken über das Thema macht.