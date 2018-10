Nagold Tübinger Straße: Ende der Staus in Sicht?

Damit soll nun Schluss sein. Schilder sprechen ein Parkverbot entlang der Tübinger Straße aus. 13 ausgewiesene Parkflächen sollen zudem für Ordnung und einen optimalen Verkehrsfluss sorgen.

"Steht in der Tübinger Straße ein Auto am Straßenrand, kommen ein Bus und ein LKW nicht mehr aneinander vorbei. Da kommt der Verkehr zum Erliegen", so lautet die Feststellung von Hochdorfs Ortsvorsteher Bruno Schmid. Die Beobachtung soll auch in der Bevölkerung gemacht worden sei. Daher habe man sich im Rat entschieden, Parkflächen von der Albblickstraße bis zur Einmündung in die Böblinger Straße auszuweisen.

"Nach der Begehung mit dem Ordnungsamt sind wir auf 13 Flächen, verteilt auch die linke und rechte Straßenseite, gekommen", erzählte Schmid. Die Markierungen sollen in den kommenden Wochen zunächst angeklebt werden. Die Arbeiten seien bereits in Auftrag gegeben worden. Danach wolle die Verwaltung die Reaktionen der Bürger abwarten. Erst dann sollen die Parkmarkierungen fest angebracht werden.