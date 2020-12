Nagold Trauer um einen "großen Freund Nagolds"

Bregant wurde 1940 geboren und hatte den Aufbau und den Fall des Eisernen Vorhangs miterlebt. Eine Erfahrung die ihn besonders geprägt habe, was sich in der von ihm gelebten Völkerverständigung zeigte, wie Großmann meint. Ein besonderes Anliegen war es ihm, alle Generationen in die Städtepartnerschaft zu integrieren. Die Zusammenarbeit der Musikschulen sei ebenfalls auf Bregant zurückzuführen. "Er hat erkannt, dass Musik verbindet."

In seiner Amtszeit wandelte sich Jesenice von einer von Eisenwerken geprägten Industriestadt zu einer modernen Stadt. Die Modernisierung des örtlichen Gymnasiums, die Gründung einer Fakultät für Krankenpflege, sowie die Schaffung eines neuen Stadtzentrums zählen zu den bedeutendsten Projekten, die der gelernte Maschinenbauer in Nagolds Partnerstadt vorangetrieben hatte. Zu seiner größten Errungenschaft zählt das Museumsgebiet Stara Sava, auf dem sich eine alte Stahlwerksiedlung befindet und das "eines der besterhaltenen technischen Denkmäler Mitteleuropas" ist, so OB Großmann.

Bereits 2019 musste Bregant erstmals aus gesundheitlichen Gründen einen Besuch in Nagold absagen. Damals wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft der Jesenice-Platz eingeweiht.

"Wir sind sehr traurig ihn nicht mehr wiedersehen zu können", äußert Großmann sein Bedauern. Zu den Todesumständen wollte er sich aus pietätsgründen nicht äußern. Erst im März dieses Jahres war ein Treffen in Jesenice geplant, das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Es wäre das letzte Wiedersehen mit dem "großen Freund Nagolds" gewesen. "Wir haben uns vorgenommen beim nächsten Besuch an Bregants Grab inne zu halten und einen Kranz zu seinen Ehren niederzulegen", sagt Großmann.