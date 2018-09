Nagold Towerrun: Wehrleute stürmen 1390 Stufen hinauf

Damit löst der Towerrun das Rennen im Frankfurter Messeturm, wo die Läufer 1202 Stufen und 222 Höhenmeter erklimmen, als Deutschlands höchsten Treppenlauf ab und ist der zweithöchste in ganz Europa. Getoppt wird er nur von einem Lauf auf den Moskauer Fernsehturm.

In vier verschiedenen Disziplinen wurde gestartet. Im Einzelrennen, im Zweier-Teamwettbewerb zur gegenseitigen Motivationssteigerung und in der Zweier-Staffel, bei der sich die Aktiven die Wegstrecke teilen konnten.

Neben den zivilen Läufern waren auch 114 Staffelläufer der Feuerwehren aus der gesamten Republik am Start. Für die Frauen und Männer in Uniform galt es, den Thyssenkrupp-Testturm als Zweier-Team zu bezwingen. Die Königsdisziplin und mit Abstand anstrengendste Form an diesem Tag den Gipfel zu erreichen, war die Variante mit oder ohne angeschlossenen Atemschutzgeräten. In der Feuerwehrdisziplin ohne angeschlossenem Atemschutzgerät gingen fünf Atemschutztrupps der Feuerwehr Nagold an den Start.