1 Foto: Landeskirche Foto: Schwarzwälder Bote

54-Jähriger tritt die Nachfolge von Ralf Albrecht im Herbst an

Tobias Geiger ist zum Co-Dekan im Kirchenbezirk Calw-Nagold und geschäftsführenden Pfarrer an der Stadtkirche Nagold gewählt worden. Er folgt auf Ralf Albrecht, der die Stelle bis 2020 als Dekan inne hatte und seither Prälat von Heilbronn ist.

Stuttgart/Nagold. Im Rahmen der Fusion der Kirchenbezirke Calw und Nagold wurde die Stelle in eine Co-Dekanstelle umgewandelt. Zurzeit ist Tobias Geiger Gemeindepfarrer in Filderstadt-Sielmingen. Er freut sich auf die Mitarbeit in einer großen und aktiven Kirchengemeinde, die er alswichtigen Player in der Nagolder Stadtgesellschaft wahrnimmt.

In seinem neuen Amt wolle er "dazu beitragen, dass unsere Gottesdienste Menschen eine Heimat im Glauben geben und wir fröhlich den Dienst der Nächstenliebe tun." Dabei gelte es, das Ehrenamt zu stärken und wenn möglich Pfarrerinnen und Pfarrer von Verwaltungsaufgaben zu entlasten.

"Familiär geprägt vom landeskirchlichen Pietismus im Nordschwarzwald" habe er "als Pfarrer und Landessynodaler die theologische Vielfalt und den Reichtum an geistlichen Prägungen innerhalb der Volkskirche kennengelernt, die auch der fusionierte Kirchenbezirk Calw-Nagold widerspiegelt."

Geiger und Hartmann waren schon einmal Kollegen

Eine der Aufgaben im Dekaneteam sieht er darin, als Dienstleister für durchaus unterschiedlich profilierte Gemeinden überörtliche Aufgaben wie zum Beispiel Diakonie, Erwachsenenbildung oder Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren. Ebenso wolle er zum weiteren guten Zusammenwachsen innerhalb des Kirchenbezirks beitragen.

Dekan Erich Hartmann (Calw) begrüßt die Wahl seines neuen "Co": "Ich freue mich über die Wahl von Tobias Geiger und bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam ein gutes Dekane-Team für den Kirchenbezirk bilden werden."

Der Kirchenbezirk stünde vor großen Herausforderungen, so Hartmann gegenüber unserer Zeitung "Wir müssen das weitere gute Zusammenwachsen als fusionierter Kirchenbezirk gestalten. Dazu werden wir ein Geschäftsordnung für Dekan und Co-Dekan formulieren und die Aufgaben sinnvoll aufteilen"

Geiger und Hartmann waren übrigens vor vielen Jahren schon einmal Kollegen im Kirchenbezirk Heilbronn. "An das gute Miteinander aus diesen Jahren knüpfe ich gerne an", sagte Hartmann unserer Zeitung.

Auch Michael Ehrmann als Vorsitzender des Kirchengemeinderates freut sich, "dass wir als Kirchengemeinde nach der langen Vakatur nun der Zusammenarbeit mit Pfarrer Tobias Geiger entgegensehen können. Ich habe Herrn Geiger als äußerst engagierten und kompetenten Menschen kennengelernt. Ich bin sicher, dass er mit vielen kreativen Ideen und Impulsen unsere Gemeinde bereichern wird."