Nagold. Wer endlich mal den Kumpel an der Tischtennisplatte im Freibad schlagen oder vielleicht gegen den Vater beim Spiel im heimischen Garten gewinnen will, kann sich am Samstag, 9. Juni, ab 13.30 Uhr in die Nagolder Lemberghalle Hilfe suchen. Dort bietet die Tischtennisabteilung des VfL Nagold für alle Jugendlichen zwischen zehn und 16 Jahren ein Tischtennis-Camp an. Trainingspartner sind dabei unter anderem Mitglieder der ersten Mannschaft. Anmelden kann man sich per E-Mail bei Fred Heldmaier unter der Adresse fredheld@freenet.de.