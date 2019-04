Nagold Tiefgarage: Zusätzliche Parkplätze geplant

Da man sich – wegen eines Formfehlers in der ursprünglichen Ausschreibung von Planungsleistungen – in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) des Nagolder Gemeinderats eh mit dem Thema OHG-Tiefgarage (oder: "Parkhaus Nord") beschäftigen musste, nutzten Verwaltung und Oberbürgermeister Jürgen Großmann den Anlass, den aktuellen Planungsstand einmal im Detail vorzustellen. Der fällige Baubeschluss – also der eigentliche Startschuss für die Bauphase – wird dann Thema in der Mai-Sitzung (am 7. Mai) des Gesamt-Gemeinderats sein.

Insgesamt müssen mit der neuen, beziehungsweise erweiterten Tiefgarage 4700 Quadratmeter Freiflächen neu gestaltet werden – und zwar im Geviert OHG, Stadthalle, City-Imbiss (der bestehen bleibt) und Calwer Straße – also zu einem großen Teil jene Fläche, die bisher der Kurzzeitparkplatz an der Calwer Straße eingenommen hat. Der wird auf künftig nur noch zehn oberirdische Stellplätze zurückgebaut, dafür werden dort allerdings fünf Ladestationen für E-Bikes und insgesamt 30 Fahrradabstellplätze neu entstehen. In diesem Bereich wird sich künftig auch die neue Tiefgaragenzufahrt befinden, die mit ihrer breiten Rampe gleichzeitig auch als Ausgang für die Besucher dienen soll.

"Pflanzinseln" als prägende Elemente