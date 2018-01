Nagold Thorsten Reule ist der neue Stellvertreter

Aus dem Feuerwehrdienst ausgeschieden sind Andrea Hofmayer und Philipp Gerritzen. Neu aufgenommen und als Feuerwehranwärter ernannt wurde Philipp Lehre.

Goldenes Leistungsabzeichen ist eine Investition in die Zukunft

Ortsvorsteher Bruno Graf lobte die qualifizierte Arbeit der Floriansjünger ebenso wie die sehr gute Zusammenarbeit mit der gesamten Feuerwehrabteilung von Iselshausen. Das recht junge Team sei zukunftsfähig aufgestellt für die vielfältigen Aufgaben der Wehr. Nagolds Ordnungsamtsleiter Achim Gräschus zeigte sich erfreut darüber, dass drei Feuerwehrleute Bereitschaft signalisiert hatten, die verantwortungsvolle Position des stellvertretenden Abteilungskommandanten zu übernehmen.

Thomas Reiff, der neue hauptamtliche Stadtbrandmeister, besucht zu Beginn seiner Arbeitsaufnahme in Nagold alle Feuerwehrabteilungen, so auch Iselshausen. Er will die einzelnen Wehren auf diesem Weg kennenlernen. Sein Ziel ist es, die Feuerwehr Nagold nicht neu zu erfinden, sondern sie weiterzuentwickeln und für die Zukunft fit zu halten. Ebenso wie sein Stellvertreter Philipp Katz sieht er das Anstreben des goldenen Leistungsabzeichens in diesem Jahr als wichtige Fortbildung für die Feuerwehrleute und eine Investition in die Zukunft.