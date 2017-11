Nagold Sie schenkt sich ihr eigenes Stück

Die beiden Mädchen waren noch jung, da trennten sich die Eltern. Ließen sich scheiden. Auch das gehört zur Biografie. Wie die Mama sich alleine mit den beiden Töchtern hier durchschlug. "Ohne Verwandte." Was nicht typisch ist. Özlem war 15 Jahre alt, als der Vater starb. Hirntumor. Sie erzählt heute von all dem, weil es dazu gehört zu ihrer Geschichte. Der Kampf im Alltag. Starke Frauen. Die Tante zum Beispiel, die Großfamilie, die jeden Sommer in Istanbul besucht wurde. "Meine Mutter fuhr die ganze Strecke alleine mit dem Auto."

Die Tante war damals Theaterschauspielerin in Istanbul. Nahm die Nichte mit zu einer der Proben. Ein prägendes Erlebnis für Özlem. Das Ensemble, zu dem die Tante damals gehörte: "Die sind heute alles große Stars in der Türkei." TV-Seifenopern, ganz große Bühne. Eine zauberhafte Welt. In eine Rolle zu schlüpfen, jemand anderes zu sein. Aus sich herauszukommen. Sagen, worauf es ankommt. Wichtiges verdichten in Text. Und es spielen – vor Publikum. Um dieses zu berühren. Zu erreichen. In den Köpfen, vor allem in der Herzen etwas zu bewegen. Was für eine grandiose Kunst.

Özlem beginnt schon im Kindesalter zu schreiben

Doch die Schwäbin Özlem lernte natürlich erst einmal etwas Gescheites – Speditionskauffrau. Arbeitete in Schwaben. Aber auch ein Jahr in Istanbul. 2002 kam sie der Liebe wegen nach Nagold. Heiratete hier. Wurde selbst Mutter zweier Kinder – Zwillinge, Junge und Mädchen. Wer die große Metapher im Leben von Özlem Öner auch darin sehen will, sieht sie. Das Glück – mit einem phantastischen Blick vom frisch bezogenem Familienhaus über Iselshausen. Hier sitzt Özlem, wenn sie schreibt.

Seit sie Kind war, schreibt sie – Gedichte, Kurzgeschichten. Geprägt durch europäische, aber auch orientalische Literatur. Die letzten zwei Jahre – seit sie für den 9. Dezember 2017, ihren 40. Geburtstag, die Alte Seminarturnhalle gemietet hat – an diesem Theaterstück, das den Titel trägt: "Ich heiße Zeynep – und wer bist du?" Untertitel – und man ahnt jetzt vielleicht warum: "Manchmal fühle ich mich wie ein Dampfdrucktopf, der jederzeit bereit ist zu explodieren."

Das Theaterstück "schenkt" sich Özlem Öner zu ihrem 40. Geburtstag. Es ist die Geschichte einer Frau aus Artvin, einer Stadt an der Schwarzmeerküste. Klar – da ist viel Autobiografie. Aber eben mit den Mitteln der Kunst "verdichtet" – im wörtlich-doppelten Sinn. Das Stück ist auf deutsch. Özlem hat vor ein paar Jahren schon einmal ein eigenes Stück aufgeführt – auf türkisch, für die große türkische Gemeinde in Nagold. Ein Riesenerfolg. Auch mit den Kindern der türkischen Schule in Nagold hat sie in der Vergangenheit einige Theaterstücke einstudiert. Die sie ebenfalls selber geschrieben hatte. Jedem Kind die passende Rolle auf dem Leib. Weil Theater Kinder glücklich machen soll. So wie sie selbst das Theater seit der Schulzeit glücklich machte.

"Ich will Türen öffnen, ich will eine Brücke sein"

Beim Theater-Geburtstagsfest, zu dem wirklich alle Nagolder, (Kreis-)Calwer und wer immer sich dafür begeistern kann, eingeladen sind, wird natürlich auch Özlems kleine Schwester dabei sein. Die vielleicht auch singt. Nach der Theater-Aufführung wird gefeiert – es gibt türkische Küche. Vielleicht ein kleines Fest der Kulturen. Der Begegnung. Des "neu einander Kennenlernens". Der Türken und Deutschen. Oder Deutschen und Türken. Und der Menschen, die dazwischen stehen – oder eben mittendrin in beiden Welten. Wie Özlem Öner. "Ich will Türen öffnen, ich will eine Brücke sein." Aber vor allem will sie Theater spielen. Weil man "spielerisch" viel besser die Welt(en) begreifen kann.

Karten für "Ich heiße Zeynep und Du?" gibt es im Vorverkauf (14 Euro) im Rathauscafe Nagold sowie an der Abendkasse (16 Euro). Einlass in die Alte Seminarturnhalle Nagold ist am Samstag, 9. Dezember um 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr.