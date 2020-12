Nagold Teufel-Seniorenzentrum braucht für 2019 über drei Millionen Euro

Was in dem Zahlenwerk, das als Anlage der Sitzungsunterlage im Kusa beigefügt war, auffällt: Trotz des Herunterfahrens des Betriebs, was reichlich Einsparungen etwa im Bereich der Personalkosten (minus 365 800 Euro) einfuhr, wuchsen auf der anderen Seite in bestimmten Bereichen trotzdem die Ausgaben – etwa für den Posten "sonstige Aufwendungen" (plus 382 200 Euro). Laut Bericht wurde hier unter anderem "als periodenfremde Aufwendungen" ein Betrag für den "Anlagenabgang der bereits in den Jahren 2016 bis 2018 angefallenen Planungskosten für den Umbau Mörikestraße 22 in Höhe von 368 800 Euro" berücksichtigt.

Insgesamt ist auf diese Weise für 2019 ein "Finanzierungsfehlbetrag" von über 1,533 Millionen Euro aufgelaufen, der zu "einem Gesamtfehlbetrag" von über 3,6 Millionen Euro zum 31. Dezember 2019 geführt habe. Gegen diesen konnte aber ein "offener Restausgleich" aus 2018 noch gegengerechnet werden – womit der Finanzierungsfehlbetrag von noch 3,1 Millionen Euro übrig bleibt, den die Stadt Nagold aus ihrem Kernhaushalt zu finanzieren hat. Einen Teil davon – nämlich 1,5 Millionen Euro – hat der Gemeinderat auf seiner September-Sitzung bereits als außerplanmäßige Ausgabe für das laufende Jahr freigegeben. Der Rest wird mutmaßlich im Haushalt 2021 zu finanzieren sein.

Ein weiteres Risiko für die Stadtfinanzen bilden bereits vereinnahmte Fördergelder fürs GTSZ, die jetzt mit Schließung der Einrichtung an die Fördergeber – also Bund und Land – zurückzuzahlen sind. In der vorliegenden Bilanz 2019 des GTSZ wurden diese Fördermittel um die voraussichtlichen Rückforderungen berichtigt, wobei diese Beträge als Verbindlichkeiten beziehungsweise Rückstellungen "passiviert" worden seien. Dazu teilte Oberbürgermeister Jürgen Großmann in der Kusa-Sitzung mit, dass man "in Diskussionen mit Bund und Land" sei, ob nicht mit dem mittlerweile erfolgten Neu-Start von Pflege-Leistungen in ehemaligen Gebäuden des GTSZ durch das DRK, das dort ein Kurzpflege-Angebot aufgebaut habe, vielleicht doch der ursprüngliche Förder-Anlass erhalten geblieben sei – und man als Stadt so die bereits vereinnahmten Fördermittel behalten dürfte.

Wie Großmann unter dem Tagesordnungspunkt GTSZ weiter erläuterte, sei auch der Personalabbau am GTSZ bisher sehr zufriedenstellend abgelaufen. Aktuell gebe es noch zwei aktive Arbeitsverhältnisse, die wohl mit der vollständigen Liquidierung des GTSZ zum Ende dieses Jahres auslaufen dürften. Alle übrigen ehemaligen GTSZ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien "wieder in Lohn und Brot" bei anderen, neuen Arbeitgebern – oder in den Ruhestand gewechselt.

In diesem Zusammenhang informierte Großmann seine Kusa-Räte, dass es dabei "zu zehn bis 15 arbeitsrechtlichen Verfahren" gekommen sei, die man aber habe seitens der Stadt alle "gütlich" regeln können.

Die Kusa-Räte stimmten der Jahresrechnung 2019 des GTSZ schließlich einstimmig zu, womit der Bericht zur eigentlichen Beschlussfassung an den Gemeinderat weitergereicht wurde – der sich auf seiner Sitzung kommende Woche noch einmal mit dem Thema befassen wird. Gleiches gilt für den Prüfungsbericht der Jahresrechnung, der ebenfalls per einstimmigen Entscheid an den Gemeinderat überwiesen wurde.