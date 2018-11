Nagold Tempo 30 um Schule bleibt fraglich

Nagold-Hochdorf. Schon länger steht die Herabsetzung der Geschwindigkeit im Ort auf der Agenda des Rats. Vom Ordnungsamt der Stadt kommt zwar eine generelle Bereitschaft über eine Geschwindigkeitsreduzierung nachzudenken, doch Amtsleiter Achim Gräschus sieht keine Chance für eine Reduzierung auf der Ortsdurchfahrt.

Geschwindigkeit im Ort ist schon lange Thema

"Aktuell war es eine Anfrage aus der Elternschaft, ob man die Geschwindigkeit im Ort reduzieren könnte", erzählt Ortsvorsteher Bruno Schmid, "aber das ist schon lange Thema bei uns im Rat". Schmid berichtet dabei von eigenen Erfahrungen mit Autofahrern, die deutlich zu schnell unterwegs sind. "Die rasen die Rottweiler Straße herunter, bremsen dann kurz beim Blitzer und dann geht es weiter." Die Raserei habe er auch rund um die Schule beobachtet, so Schmid. Daher kam im Rat der Wunsch auf, das erlaubte Tempo zu reduzieren. Entweder Tempo 30 ab der Daxburghalle, an der Schule vorbei bis zur Kreuzung an der Altheimer Straße und Tübinger Straße oder Tempo 40 auch noch die Rottweiler Straße herunter in Richtung Bahnhof auf der B 463.