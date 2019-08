Nagold Tanzcrew geht mit Matteo Markus Bok auf Tour

Er war kaum neun Jahre alt, als er anfing, Freude am Tanzen zu entwickeln. Nur wenige Jahre später war Steven Christ bereits als Backgroundtänzer für namhafte Musiker wie DJ Bobo oder Mark Terenzi unterwegs. Diesen Sprung möchte der heute 48-jährige Tanzlehrer auch künftigen Generationen ermöglichen und führt daher seit zwei Jahren die Tanzschule "Quiet Storm Unity".

"In Nagold gibt es eine Menge unentdeckte Talente", weiß Christ. "Das sehen nur zu wenige." So gibt es neben Menschen, die sich überschätzen, ebenso Menschen, denen ihr eigenes Potenzial nicht bewusst ist.

Quiet Storm Unity ist kein unbeschriebenes Blatt. Der ein oder andere hat die Quiet Storm Unity womöglich bereits in der Nagolder Mittsommernacht am Vorstadtplatz erlebt. Beim DAK Dance-Contest 2019 in Stuttgart konnte sich die Gruppe um Christ unter rund 400 Mitbewerbern durchsetzen und den ersten Platz belegen. Auch bei den "Horror-Nights" zu Halloween im Europapark Rust waren Christs Choreographien bereits zu bewundern.