Nagold "Taki" tritt Gemeinderats-Amt nicht an

1991 kommt der in Erlangen bei Nürnberg geborene Taki nach Nagold, lässt sich in Hochdorf nieder. Er beginnt in der Gastronomie zu arbeiten, in der – inzwischen abgerissenen "Traube", die für mehr als 20 Jahre seine berufliche Heimat wird. Erst ist er Angestellter, dann übernimmt er die "Traube". Er wird eine gastronomische Institution in Nagolds größtem Teilort. "Hier in Hochdorf habe ich fünf Generationen an Gästen bei mir gehabt", erzählt der 52-Jährige stolz. "Seit fast 30 Jahren."

Ein Teil dieser Gäste sind die Jusos aus der näheren und weiteren Umgebung. Sie treffen sich regelmäßig bei Taki, dessen Familie aus Saloniki stammt und der bis heute Fan des Fußballclubs PAOK Saloniki ist. Der Kontakt mit der Sozialdemokratie ist also lange gewachsen. Er kandidiert für sie. Wird in den Ortschaftsrat gewählt. Tritt zweimal vergeblich auch bei der Gemeinderatswahl an.

Der dritte Anlauf