Nagold SWV wandert auf dem Lochen

Bei Balingen beginnt der Aufstieg über den gespaltenen Fels. Bei guten Wegverhältnissen geht’s weiter auf den Lochenstein auf 963 Metern. Vorbei an der Jugendherberge führt die Strecke zum Mittagessen in eine Berghütte. Gut gestärkt für den bevorstehenden, rutschigen und felsigen Abstieg kann man nach Querung einer Enzian geschmückten Hochebene vom Hörnle aus nochmals die Aussicht genießen: Zur Burg Hohenzollern, zur Stiftskirche nach Herrenberg und nach Nagold. Wegen der ausgiebigen Mittagsrast ist keine Schlusseinkehr geplant. Das Rucksackvesper sollte viel Getränke enthalten. Stabile Schuhe mit grobem Profil und Wanderstöcke geben zusätzliche Sicherheit. Die Teilnehmer treffen sich zur Abfahrt am 1. Juli, um 8 Uhr auf dem Parkplatz zum Badepark. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften sollte man sich bis 29. Juni unter Telefon 0178/8 37 51 78 anmelden.