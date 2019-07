Nagold Sven Bach: Kochprofi mit Showtalent

"Eigentlich wollte ich ja in der Badehose kommen", sagt Thomas Peter und grinst verschmitzt. Vom ersten Moment der AOK-Kochshow in der Nagolder Stadthalle an ist die Stimmungskanone am Herd auf Betriebstemperatur. In schöner Regelmäßigkeit lockert er die Atmosphäre in der Halle auf – unter anderem mit flotten Sprüchen zu den Forellen, die er alle beim Vornamen kennt.

Seine Devise "Gute Laune und gute Produkte – mehr braucht man nicht zum Kochen" lebt der Mann aus Calw, der es im TV-Kochformat "Mein Lokal, dein Lokal" auf Kabel 1 zu bundesweiter Bekanntheit gebracht hat, an diesem Abend voll aus.

Auch Peters Partner auf der Bühne, Ernährungsexperte Sven Bach, hat Fernseherfahrung. Doch der setzt eher auf die ruhigeren Töne. Während der Koch seine Gazpacho und eine Filetpraline mit Kräutern zaubert, versorgt Bach – sekundiert von der AOK-Ernährungsfachkraft Elfrun Honz – die Zuschauer mit Hintergrundwissen und Einschätzungen zum Thema gesundes Essen.