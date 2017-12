Nagold Stunde der Besinnlichkeit

Nagold. Fern von funkelnder Ausgelassenheit des Weihnachtsmarktes tauchten die Zuhörer in die Welt der Erwartung und Vorfreude auf das Wunder von Bethlehem ein.

Pfarrer Detlev Börries bedankte sich bei den Besuchern, dass sie sich Zeit genommen haben für diesen Abend. In der Tat war die Kirche komplett besetzt und gleich das erste Lied "Nachts" führte die Atmosphäre der adventlichen Vorruhe ein.

Wie in vergangenen Jahren teilten die Sängerinnen und ihr Leiter Thomas Breitling das Konzertprogramm in drei Abschnitte "Die Nacht ist vorgedrungen", "An der Krippe" und "Fest der Freude" und jeder Block bekam sowohl musikalisch als inhaltlich eine starke Aussagekraft.