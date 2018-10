Nagold Stühlerücken bei der Nagolder SPD

Noch ist in punkto Kandidatensuche nicht viel durchgesickert in der Stadt. Das dürfte auch daran liegen, dass die Fraktionen gerade erst damit beginnen, sich für die Kommunalwahlen zu rüsten. "Wir sind gerade dran, uns auf die Kommunalwahlen vorzubereiten", erzählt Daniel Steinrode. In erster Linie heißt das auch: Kandidaten finden. Marco Ackermann aber beteuert: "Es sieht ganz gut aus."

Dabei wollen der 46-jährige Steinrode und Marco Ackermann mit seinen 25 Jahren zumindest innerhalb der SPD für eine Verjüngung sorgen. Ackermann ist mit Abstand Nagolds jüngster Gemeinderat. Er kam über die Jugendgemeinderatsschiene zur Kandidatur für den echten Gemeinderat. Und wurde prompt gewählt. 21 Jahre alt war er damals. "Das war eine tolle Erfahrung", sagt er.

"Es hat mir immer Spaß gemacht"

Zweitjüngster im Rat ist dann auch schon Daniel Steinrode, Jahrgang 1972. Doch was aktive Politjahre angeht, ist Steinrode schon ein alter Hase. Seit 1999 sitzt er im Gemeinderat, Ortschaftsrat in Vollmaringen ist er gar schon seit 1994. Und 2004 wurde er schließlich das erste Mal in den Kreistag gewählt. Steinrode ist der Faszination der Politik erlegen. "Es hat mir immer Spaß gemacht", sagt er.

Nun geht es also los, den Gemeinderat will man seitens der Nagolder Sozialdemokraten verjüngen. Und mit einer "starken SPD die Kontrollfunktion gegenüber dem OB weiter ernst nehmen" (Steinrode). Themen gibt es genug für den Wahlkampf. Die Wohnungsnot zum Beispiel, auch in Nagold. "Das ist das größte Problem", sagt Steinrode – nicht nur in der Kernstadt, auch in den Teilorten sei Bauland gefragt. Auf fünf Baugrundstücke in der Inneren Halde in Vollmaringen habe man beispielsweise 65 Bewerber gehabt. Und: Günstiger Mietwohraum ist rar in der Stadt. Jeder, der mal in Nagold eine Wohnung gesucht habe, wisse, wie schwer das sei. "Wir sehen das auch als Aufgabe der Stadt", sagt Steinrode – günstigen Wohnraum schaffen. So wie andere Städte das auch tun.

Und weitere Themen sprechen die drei Genossen Schmid, Ackermann und Steinrode an. Die Infrastruktur der Schulen, die immer gefragter werdende Ganztagesbetreuung, die Verbesserung des ÖPNV, vor allem in den südlichen Teilorten Nagolds. Und auch die Schienenanbindungen von Emmingen sowie Gündringen und Schietingen sehen die Genossen auf der Agenda. Rainer Schmid spricht noch die Verwirklichung des Radkonzepts an, das man gemeinsam mit den Grünen verfolge. Mehr E-Bike-Stationen, mehr Car-Sharing, mehr Biotope, mehr Öffentlichkeit bei den Ratsentscheidungen – die Palette der Themen ist groß.